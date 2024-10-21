شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كهربا مع الأهلى قبل أزمة السوبر المصري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

اشتعلت أزمة محمود عبد المنعم كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من معسكر الفريق المقام حالياً بالإمارات لخوض بطولة السوبر بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا، لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولى النادي والمدير الفني مارسيل كولر.

وقدم كهربا إلى الأهلى بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسدد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، وسط أزمة شغلت الوسط الكروى آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب ليتم إيقافه 6 أشهر وتوقيع غرامة مالية مليونى دولار سددها اللاعب للزمالك.

تُوِّج كهربا مع النادي الأهلي بـ13 لقباً جاءت كالتالي: الدوري العام 3 مرات ـ كأس مصر 3 مرات ـ كأس السوبر المصري مرتين ـ كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة ـ دوري أبطال أفريقيا 4 مرات.

وبحسب موقع "ترانسفر ماركت" العالمي، شارك كهربا في 37 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي ساهم خلالها فى 20 هدفاً، سجل 14 وصنع 6، لكن إجمالا شارك فى 136 مباراة وسجل 46 هدفا وصنع 21.

فى نفس السياق، عقد الثلاثى "محمد الشناوى ورامى ربيعة وعمرو السولية" لاعبو النادي الأهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بعد قرار رحيله عن معسكر الفريق فى الإمارات قبل نهائي السوبر المحلى ، المقرر أن يجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة قيام الثلاثى بتهدئة كهربا ومطالبته باحترام قرار الأهلى وعدم افتعال المشاكل والأزمات، والامتثال لأى قرارات تصدر فى هذا الشأن.

ويجهز كهربا حقائبه تمهيدا لرحيله ومغادرة معسكر الأهلى فى الإمارات للعودة إلى القاهرة تنفيذا للقرار.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.