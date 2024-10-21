شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة سيراميكا فى السوبر ويواصل تدريباته بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة سيراميكا التى أقيمت أمس، الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتي يخوضها الفريق الأحمر في الإمارات باعتباره بطل الدوري المصري في النسخة الماضية.

وتضم قائمة الأهلي التي تخوض السوبر المصري في الإمارات 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير، وسمير محمد.



ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا فهو بطل كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.



وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.