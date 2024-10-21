شكرا لقرائتكم خبر عن الدماطي يجتمع بلاعبي الأهلي ويحذر من عدم الالتزام بعد أزمة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد الدماطي، رئيس بعثة النادي الأهلي الموجودة حالياً في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، جلسة طارئة مع اللاعبين على هامش الإفطار، وذلك لتحذيرهم من الخروج عن قواعد القلعة الحمراء.

وشدد الدماطي خلال جلسته على ضرورة احترام قرارات الجهاز الفني وعودة الالتزام مرة أخرى للفريق، مشيراً إلى أن أي لاعب سيتجاوز أو يخرج عن النص سيكون هناك إجراء ضده، كما حدث مع كهربا.

وأعلن النادي الأهلي عودة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته بسبب ما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا بـ كأس السوبر المصرى.

ضرب الأهلى موعداً مع الزمالك فى نهائى بطولة السوبر المصري المقرر له الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويلاقى سيراميكا نظيره بيراميدز فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمقرر لها الرابعة وخمس دقائق عصر الخميس المقبل على استاد آل نهيان.