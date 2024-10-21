اخبار الرياضه

المتحف الكبير يستضيف مباراة ودية عالمية للبادل برعاية المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف الكبير يستضيف مباراة ودية عالمية للبادل برعاية المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 09:22 ص

استقبل المتحف الكبير للحضارة مباراة ودية للبادل، والتي جمعت أبرز النجوم حول العالم في اللعبة، وأقيمت المباراة برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

ومن أبرز النجوم الذين شارو في المباراة كلا من مارثا أورتيجا، صوفيا أروجو، فرانكو ستوبازكوك، ماكسى سانشيز، محمد سعدون، ليلى النمر، ومارو حكيم.

‎وشهدت المباراة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد الشواربي الرئيس التنفيذى لنادى نيو جيزة، المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل، و‎السيد ديفيد سوغدين الرئيس التنفيذي لشركة بريميير بادل، و‎السيد لويجي كارارو  رئيس الاتحاد الدولي للبادل.

بادل
بادل

 

عرض موسيقى
عرض موسيقى

 

فقرة فنية
فقرة فنية

 

لاعب من المشاركين فى المباراة
لاعب من المشاركين فى المباراة

 

مباراة البادل
مباراة البادل

 

ملعب لمباراة
ملعب لمباراة

 

المتحف الكبير ومباراة البادل
المتحف الكبير ومباراة البادل

 

المشاركين فى المباراة
المشاركين فى المباراة
الحضور فى ودية البادل العالمية
الحضور فى ودية البادل العالمية

 

احد المشاركات
احد المشاركات

 

احد المشراكين فى المباراة
احد المشاركين فى المباراة

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements