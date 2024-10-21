شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف الكبير يستضيف مباراة ودية عالمية للبادل برعاية المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المتحف الكبير للحضارة مباراة ودية للبادل، والتي جمعت أبرز النجوم حول العالم في اللعبة، وأقيمت المباراة برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

ومن أبرز النجوم الذين شارو في المباراة كلا من مارثا أورتيجا، صوفيا أروجو، فرانكو ستوبازكوك، ماكسى سانشيز، محمد سعدون، ليلى النمر، ومارو حكيم.

‎وشهدت المباراة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد الشواربي الرئيس التنفيذى لنادى نيو جيزة، المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل، و‎السيد ديفيد سوغدين الرئيس التنفيذي لشركة بريميير بادل، و‎السيد لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل.

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بادل



عرض موسيقى



فقرة فنية



لاعب من المشاركين فى المباراة



مباراة البادل



ملعب لمباراة



المتحف الكبير ومباراة البادل



المشاركين فى المباراة



الحضور فى ودية البادل العالمية



احد المشاركات