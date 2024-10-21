شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس عرض كهربا للبيع بعد أزمة السوبر المصري بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي، عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.

واشتعلت أزمة كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من بعثة الفريق وعدم استكمال المشاركة في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات بسبب أعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولو النادي والمدير الفني مارسيل كولر.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن سبب أزمة كهربا، وقال لـ"الخليج 365"، إن سبب القرار هو الأزمة التي افتعلها كهربا عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصرى، وظهور علامات الغضب على اللاعب فور العودة لفندق الإقامة وعدم مصافحته مسئولي النادي بعد اللقاء لغضبه بسبب عدم المشاركة أمام سيراميكا بخلاف صدور بعض الأحاديث من اللاعب على مرئ ومسمع من مسئولي النادي والتي لم تلقى استحسانهم.

وبعد تصرف كهربا عقد مسئولي الأهلي جلسة عاجلة في فندق الإقامة لمناقشة الأمر وبعد مناقشات عديدة تم اتخاذ قرار بعودة اللاعب إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية لدى النادي وبالفعل تم إنهاء كافة الإجراءات لذلك وحجز تذاكر الطيران لكهربا لإعادته إلى مصر.

وضرب الأهلى موعداً مع الزمالك فى نهائى السوبر المصري المقرر له الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويلاقى سيراميكا نظيره بيراميدز فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمقرر لها الرابعة وخمس دقائق عصر الخميس المقبل على استاد آل نهيان.