شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب الحكم النهائي فى قضية باتشيكو قبل نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك الحكم النهائي في قضية جيمى باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، والخاص بمستحقاته المتأخرة لدى النادى والتي تبلغ 500 ألف دولار.

وتنتظر إدارة الزمالك حتى 31 أكتوبر الجارى، وهو موعد مد أجل الحكم في استئناف باتشيكو، وهو ما يعطى المحكمة الحق فى إصدار حكم في أي وقت حتى الموعد المحدد، أي أنه في أي وقت قد يصدر حكم من المحكمة الرياضية في القضية.

لذا يترقب الزمالك الحكم النهائى حتى يتم التفاوض مع المدرب البرتغالي على تسوية المستحقات، خاصة أن المبلغ كبير، كما أن الاستئناف الذى تقدم به باتشيكو قد يزيد المبلغ المستحق أو يبقى كما هو.