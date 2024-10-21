شكرا لقرائتكم خبر عن سبب عودة كهربا للقاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته لدى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن سبب أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، وقرار النادي بعودة اللاعب إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن سبب القرار هو الأزمة التي افتعلها كهربا عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصرى، وظهور علامات الغضب على اللاعب فور العودة لفندق الإقامة وعدم مصافحته مسئولي النادي بعد اللقاء لغضبه بسبب عدم المشاركة أمام سيراميكا بخلاف صدور بعض الأحاديث من اللاعب على مرئ ومسمع من مسئولي النادي والتي لم تلقى استحسانهم.

وبعد تصرف كهربا عقد مسئولي الأهلي جلسة عاجلة في فندق الإقامة لمناقشة الأمر وبعد مناقشات عديدة تم اتخاذ قرار بعودة اللاعب إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية لدى النادي وبالفعل تم إنهاء كافة الإجراءات لذلك وحجز تذاكر الطيران لكهربا لإعادته إلى مصر.

وضرب الأهلى موعداً مع الزمالك فى نهائى السوبر المصري المقرر له الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويلاقى سيراميكا نظيره بيراميدز فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمقرر لها الرابعة وخمس دقائق عصر الخميس المقبل على استاد آل نهيان.