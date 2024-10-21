شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر المشاركة باللاعبين الشباب والبدلاء فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، على الدفع باللاعبين البدلاء والشباب خلال المشاركة فى منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية والتي سيعود الفريق الأحمر للمشاركة فيها خلال منافسات الموسم الجديد، بعدما غاب عن المشاركة في آخر نسختين بسبب الارتباطات الكثيرة للفريق الأحمر في العديد من البطولات الأخرى، وخشية من تعرض لاعبيه للإرهاق.



وأوقعت قرعة كأس الرابطة الأهلي في المجموعة الثالثة مع فرق طلائع الجيش وإنبي وفاركو، وهي البطولة التي سيعود الفريق الأحمر للمشاركة فيها من جديد، حيث شارك في أول نسخة بها واعتمد خلالها على اللعب بمجموعة من الناشئين قبل أن يخرج الفريق الأحمر من دور المجموعات.



ورحب كولر بالمشاركة في كأس الرابطة باللاعبين البدلاء والناشئين من أجل منحهم فرصة المشاركة في المباريات وتجهيزهم للاعتماد عليهم في مباريات الموسم الجديد، وإراحة اللاعبين الأساسيين من تلك البطولة خشية تعرضهم للإجهاد مع طول مدة الموسم الجديد والمشاركة في عدد كبير من البطولة، مثل الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس الانتركونتيننتال وكأس العالم للأندية ومن قبلها كأس السوبر الأفريقي.



وتقام بطولة كأس رابطة الأندية للمرة الرابعة، بعد أن أقيمت 3 نسخ من قبل، توج بها فيوتشر في المرة الأولى وسيراميكا حصل عليها مرتين.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

ويشارك في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم 18 فريقًا المشاركين في بطولة الدوري المصري الممتاز على رأسهم الأهلي والزمالك، وتم تقسم الأندية على 4 مجموعات.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية، عن تواجد النادي الأهلي في المجموعة الثالثة.

مباريات الأهلي في كأس الرابطة موسم 2024-2025

الجولة الأولى: الأهلي ضد إنبي - ملعب استاد القاهرة.

الجولة الثالثة: الأهلي ضد طلائع الجيش - ملعب الكلية الحربية.

الجولة الخامسة: الأهلي ضد فاركو - ملعب استاد القاهرة.