شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب لاعبى الزمالك بإغلاق ملف لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

طلب الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، من اللاعبين إغلاق صفحة مباراة بيراميدز، التي خاضها الفريق أمس في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى الذى يقام في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بالإمارات، على ستاد ال نهيان.

وطلب جوميز لاعبيه بالتركيز في المباريات المقبلة، وأن يكون الفوز هو الهدف الأساسي لهم دون النظر الى المنافس، أو الانشغال بأى أمور أخرى بخلاف المباريات فقط.

وتضم قائمة الزمالك فى الإمارات كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك - مصطفى الزنارى - جيفرسون كوستا.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك-أحمد عبد الرحيم إيشو،خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – ناصر منسي.