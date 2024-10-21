شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثاني جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى ثانى جولات بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2024-2025 على صعيد 8 مواجهات.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، وادى دجلة مع الأهلى وسموحة مع الصيد ودلفى مع العبور وأصحاب الجياد مع هليوبوليس والمقاولون مع سبورتنج والمعادى مع هليوليدو والزهور مع الشمس و الزمالك مع الطيران.

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة ، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي و هليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.