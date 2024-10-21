شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثاني جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 21 أكتوبر 2024 05:30 ص
تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى ثانى جولات بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2024-2025 على صعيد 8 مواجهات.
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، وادى دجلة مع الأهلى وسموحة مع الصيد ودلفى مع العبور وأصحاب الجياد مع هليوبوليس والمقاولون مع سبورتنج والمعادى مع هليوليدو والزهور مع الشمس و الزمالك مع الطيران.
وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة ، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي و هليوليدو.
جدير بالذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.
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