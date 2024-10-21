الامارات | دبا الحصن يفاجئ شباب الأهلي في «كأس اليد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق اليد في نادي دبا الحصن مفاجأة وفاز على شباب الأهلي بفارق هدف وحيد بنتيجة (22-21)، أول من أمس، على صالة نادي خورفكان، لحساب الجولة الخامسة من مسابقة الكأس.

وافتتحت الجولة مساء يوم الجمعة الماضي، بفوز الشارقة على مضيفه الوصل بنتيجة (33-21)، قبل أن يتمكن مليحة من الفوز على ضيفه الوحدة بواقع (32-22).

ويتصدر الشارقة المسابقة برصيد 15 نقطة (العلامة الكاملة) بفارق نقطتين عن مليحة الثاني، فيما دخل دبا الحصن شريكاً مع النصر وشباب الأهلي في المركز الثالث برصيد ثماني نقاط لكل منهم، واستمر الوحدة والوصل في المركز الأخير برصيد أربع نقاط لكل منهما.

وتقام غداً الجولة السادسة، إذ يحل الشارقة ضيفاً على النصر، فيما يستضيف الوصل دبا الحصن، على أن تستكمل الجولة بعد غدٍ الأربعاء بلقاء وحيد يستضيف خلاله شباب الأهلي فريق الوحدة.