الامارات | «الشارقة للدفاع عن النفس» بطل كأس الجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بلقب بطولة كأس الاتحاد للجودو للبراعم فئة تحت 13 سنة لموسم 2024-2025، برصيد 21 ميدالية (خمس ذهبيات وسبع فضيات وتسع برونزيات).

واختتمت البطولة، أول من أمس، على صالة «ناشئة خورفكان»، ونظمها اتحاد الإمارات للجودو.

وذهب المركز الثاني إلى فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، برصيد 14 ميدالية (خمس ذهبيات وفضية وثماني برونزيات)، وجاء ثالثاً فريق نادي الشارقة الرياضي برصيد سبع ميداليات (ذهبية وأربع فضيات وبرونزيتان).