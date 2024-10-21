شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق باب الصفقات ويكتفى بالسداسى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، الاكتفاء بالصفقات التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، والتي وصلت إلى 6 صفقات هي "محمود بنتايك، عمر فرج، البولندى ميشلاك، بالإضافة إلى محمد حمدى والسنغالي سيدى ندياى والغيني جيفرسون كوستا".

وينوي الزمالك غلق ملف الصفقات، في ظل ضيق الوقت، حيث إن باب القيد يتم غلقه يوم 25 أكتوبر الجارى، أى بعد 24 ساعة من انتهاء بطولة السوبر المصرى التي يشارك فيها الزمالك بالإمارات.

واستقر الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على تأجيل أي تدعيمات أخرى لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.