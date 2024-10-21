شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تعود للقاهرة اليوم بعد التتويج ببطولة أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم، الإثنين، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية التى يستضيفها المغرب بالفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 43-22 فى النهائى.

نجح فريق الأهلى الاحتفاظ باللقب، بالفوز على بطل بنين، بعدما نجح فى التأهل إلى النهائى على حساب الزمالك بنتيجة 26-25.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 33-13 فى إطار ربع النهائي، بينما تأهل الزمالك بالفوز على أديدجا البنينى بنتيجة 45-26.

واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي: ‏إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.