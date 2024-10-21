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بعثة يد الأهلى تعود للقاهرة اليوم بعد التتويج ببطولة أفريقيا بالمغرب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 01:00 ص

تعود بعثة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم، الإثنين، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية التى يستضيفها المغرب بالفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 43-22 فى النهائى.

نجح فريق الأهلى الاحتفاظ باللقب، بالفوز على بطل بنين، بعدما نجح فى التأهل إلى النهائى على حساب الزمالك بنتيجة 26-25.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 33-13 فى إطار ربع النهائي، بينما تأهل الزمالك بالفوز على أديدجا البنينى بنتيجة 45-26.

واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي: ‏إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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