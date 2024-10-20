شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر استبعاد داري والساعى من مباراة الأهلى وسيراميكا فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، استبعاد كل من أشرف داري وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وعمر الساعى وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله من مواجهة سيراميكا، المقرر لها بعد قليل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء:

محمد الشناوي ويوسف أيمن ومحمود كهربا ووسام أبو علي ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.

يلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز بطل كأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

مباراة السوبر الليلة سوف تكون المباراة العاشرة بين الفريقين، والثانية ضمن كأس السوبر المصري، إذ تلاقى الفريقان في مباراة وحيدة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

توج الأهلي بكأس السوبر لأول مرة في 2003 وآخر مرة في 2023، وبينهما جمع ألقاب نسخ 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018 و2021 و2022