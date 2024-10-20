شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم عبد الرحمن صميدة مدافع بيراميدز لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

وقع عبد الرحمن صميدة مدافع نادي بيراميدز، على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة 3 سنوات، في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، المهندس تامر خليل - نائب رئيس النادي والمنسق العام، وائل حبيب - مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، وعمر سعد - مدير شئون اللاعبيـن.

صميدة البالغ من العمر 21 عاماً يعتبر واحدا من أفضل المدافعين الواعدين في الدوري المصري، وكان معاراً لنادي الداخلية الموسم الماضي، وقدم معهم أداءً مميزاً للغاية، الأمر الذي جعل أكثر من ناد يرغب في التعاقد معه إلا أن رغبة اللاعب فى الانضمام لغزل المحلة حسمت الأمور.

من ناحية أخرى، تغلب فريق غزل المحلة على نظيره سمنود بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريق المحلاوي للدوري الممتاز.

وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهة قوية للفريق المحلاوي أمام الدراويش على استاد الإسماعيلية في الأسبوع الأول من الدوري.

ويعود غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي قد هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.

وأقام الفريق المحلاوي 6 معسكرات خارجية بالإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية، خلال مرحلة الاستعداد للدوري.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.