شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى فى الدورى المصرى لموسم 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدوري المصري 2024-25 حتى نهاية الدور الأول مع تحديد المواقيت والملاعب، حيث جاءت مواعيد مباريات الأهلي في بطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025 كالتالي:

الجولة الأولى

الأهلي ضد سيراميكا - استاد السلام، السبت 2 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية

الأهلي ضد زد - استاد المقاولون العرب، الخميس الموافق 7 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - استاد القاهرة، الجمعة 22 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



الجولة الرابعة

الأهلي ضد البنك الأهلي - استاد القاهرة، الأحد 1 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الخامسة

الأهلي ضد سموحة - استاد القاهرة، الأحد 22 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السادسة

الأهلي ضد المصري البورسعيدي- استاد برج العرب بالإسكندرية، الخميس 26 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السابعة

الأهلي ضد إنبي- استاد المقاولون العرب، الإثنين 30 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثامنة

الأهلي ضد الجونة - استاد القاهرة الثلاثاء 14 يناير العام المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة التاسعة

الأهلي ضد فاركو - استاد برج العرب، الأربعاء 22 يناير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



الجولة العاشرة

الأهلي ضد بيراميدز - استاد القاهرة، الأحد 26 يناير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الحادية عشرة

الأهلي ضد مودرن سبورت - استاد القاهرة، الأحد 2 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية عشرة

الأهلي ضد بتروجيت - استاد القاهرة، الخميس 6 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة عشرة

الأهلي ضد غزل المحلة - استاد القاهرة، الثلاثاء 11 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الرابعة عشرة

الأهلي ضد الإسماعيلي - استاد برج العرب، الأحد 16 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الخامسة عشرة

الأهلي ضد الزمالك - استاد القاهرة، السبت 22 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السادسة عشرة

الأهلي ضد حرس الحدود - برج العرب، الأربعاء 26 فبراير، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السابعة عشرة

الأهلي ضد ضلائع الجيش - استاد القاهرة، الأربعاء 5 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام بطولة الدوري المصري الموسم الجديد، من دور واحد كمرحلة أولى، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، بداية من المركز الأول حتى التاسع، يتنافسون على لقب الدوري، ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز، نهاية شهر أكتوبر الجاري، على أن تنتهي في 30 مايو 2025.