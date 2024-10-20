أيمن يونس: الجماهير الآن تنتظر النهائى "اللى بيوقف أفريقيا على رجل"

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وأضاف: ما مر به الزمالك ليس سهلاً، والمدربون أصبح لهم دور كبير في إدارة المباريات، وبيراميدز قدم مباراة كبيرة لكن التوفيق ساند الزمالك.
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.
خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء ، محمد صبحي و جيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.
خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه.
خط الهجوم: فيستون ماييلي.
ويجلس على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز
والتقى الزمالك وبيراميدز في 19 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع الزمالك أن يتفوق على بيراميدز فى 11 مباراة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.
واستطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز فى مباراتين فقط خلال 19 مباراة خاضها أمام الفارس الأبيض، وسجل الزمالك 31 هدفًا، فيما سكن شباكه 17 هدفًا.
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