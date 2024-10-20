شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الجماهير الآن تنتظر النهائى "اللى بيوقف أفريقيا على رجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن يونس نجم الزمالك السابق عن سعادته بتأهل الفريق الأبيض لنهائي كأس السوبر المصري، عقب الفوز على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 - 4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وقال أيمن يونس، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: الجماهير كلها تنتظر نهائي الأهلي والزمالك اللي بيوقف أفريقيا كلها على رجل، إحساس كبير إن الزمالك يتأهل لنهائي السوبر وينتظر الفائز من الأهلي وسيراميكا، والتاريخ يحترم مباراة القمة ويقف أمامها.

وأضاف: ما مر به الزمالك ليس سهلاً، والمدربون أصبح لهم دور كبير في إدارة المباريات، وبيراميدز قدم مباراة كبيرة لكن التوفيق ساند الزمالك.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء ، محمد صبحي و جيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

والتقى الزمالك وبيراميدز في 19 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع الزمالك أن يتفوق على بيراميدز فى 11 مباراة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

واستطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز فى مباراتين فقط خلال 19 مباراة خاضها أمام الفارس الأبيض، وسجل الزمالك 31 هدفًا، فيما سكن شباكه 17 هدفًا.