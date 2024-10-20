شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. سيراميكا يهاجم والأهلى يحافظ على التقدم بهدف فى السوبر المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسيراميكا بملعب محمد بن زايد بالإمارات، في نصف نهائي كأس السوبر المصري والنتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر في الثانية 11.

بدأت المباراة بهجوم مبكر وأحسن طاهر محمد طاهر التعامل مع خطأ دفاع سيراميكا وأستخلص الكرة وسددها برأسه مُعلناً الهدف الأول للمارد الأحمر في الثانية 11 داخل شباك محمد بسام.

بعد الهدف واصل الأحمر الضغط على مرمى بسام وشن لاعبوه أكثر من هجمة خطرة مع محاولات متباعدة من سيراميكا، وكاد إمام عاشور يسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة ارتطمت بالعارضة ولم تسكن الشباك.

وازدادت المباراة سخونة بين الفريقين، وهدد سيراميكا مرمى الأهلي أكثر من مرة وتصدى مصطفى شوبير لأكثر من هجمة خطيرة.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة مع الزمالك في نهائي البطولة يوم الخميس المقبل، بعد فوز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، في نصف نهائي البطولة.

ويُدير مباراة الليلة، الحكم أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسم طه وشريف عبد الله، بينما يأتي أمين عمر حكمًا رابعًا، ويتواجد على تقنية الفيديو «VAR» الحكم وائل فرحان، ويساعده الإماراتي عيسى خليفة.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا، كلاً من: مصطفى شوبير، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم نيدفيد، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر.

فيما تضم دكة الأهلي كلاً من: محمد الشناوى ووسام أبو على ويوسف أيمن وأحمد نبيل وكوكا ومروان عطية وعمرو السولية ورضا سليم وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وقرر مارسيل كولر استبعاد كل من: أشرف داري وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وعمر الساعى وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله من المباراة.

أما تشكيل سيراميكا فقد ضم كلاً من: محمد بسام - عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - عبد الله مجدي - محمد عادل - محمود زلاكة - أحمد بلحاج - أحمد القندوسي - إسلام عيسى وفخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كل من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

التقى الأهلي مع سيراميكا مرة واحدة في كأس السوبر المصري، حيث لعب الفريقان في نفس الدور نصف النهائي بالنسخة الماضية، وفاز الأهلي بهدف أحرزه جوستيك أرثر لاعب سيراميكا في مرمى فريقه، ووصل للنهائي وفاز بالبطولة بعد تغلبه على مودرن سبورت 4-2، عندما كان اسمه مودرن فيوتشر.