شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعد لتسجيل ظهوره الثاني فى السوبر المصري أمام الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء اليوم باستاد محمد بن زايد، في إطار مواجهات دور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري للموسم الحالي.

سيراميكا في النسخة الحالية يشارك للمرة الثانية على التوالي في السوبر المصري، بعدما سبق وشارك لأول مرة بصفته حامل لقب كأس رابطة الأندية، مع الأهلي وبيراميدز ومودرن سبورت، وأقعته القرعة مع الأهلي وانتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف عكسي سجله الغاني جوستيس أرثر لاعب سيراميكا في مرماه .

وعلى المركز الثالث والرابع، نجح بيراميدز في حصد المركز الثالث بعد تغلبه على سيراميكا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1 سجل هدف بيراميدز مصطفى فتحي وتعادل لسيراميكا أحمد قندوسي.

سجل سيراميكا هدفا واحدا فقط فى مباراتين بالسوبر عن طريق أحمد قندوسي، وتلقت شباكه هدفين.