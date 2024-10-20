شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات الزمالك فى الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت السبت الماضى قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025، وكذلك قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في مقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.



وجاءت مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة 1 - الزمالك × البنك الأهلي - استاد السلام 1 نوفمبر 8 مساء

الجولة 2 - سموحة × الزمالك - استاد برج العرب 8 نوفمبر 5 مساء

الجولة 3 - الزمالك × المصري - استاد برج العرب 23 نوفمبر 5 مساء

الجولة 4 - غزل المحله × الزمالك - استاد غزل المحله 2 أغسطس 8 مساء

الجولة 5 - الزمالك × سيراميكا - استاد القاهرة 19 أغسطس 8 مساء

الجولة 6 - طلائع الجيش × الزمالك - استاد الكلية الحربية 24 أغسطس 8 مساء

الجولة 7 - الزمالك × الاتحاد السكندري - استاد القاهرة 29 أغسطس 8 مساء

الجولة 8 - الزمالك × حرس الحدود - استاد القاهرة 15 يناير 5 مساء

الجولة 9 - مودرن سبورت × الزمالك - استاد القاهرة 23 يناير 8 مساء

الجولة 10 - الزمالك × الجونة - استاد القاهرة 27 يناير 5 مساء

الجولة 11 - بيراميدز × الزمالك - استاد الدفاع الجوي 31 يناير 8 مساء

الجولة 12 - الزمالك × الإسماعيلي - استاد القاهرة 7 فبراير 8 مساء

الجولة 13 - فاركو × الزمالك - استاد برج العرب 11 فبراير 5 مساء

الجولة 14 - الزمالك × بتروجيت - استاد القاهرة 16 فبراير 5 مساء

الجولة 15 - الأهلي × الزمالك - استاد القاهرة 22 فبراير 8 مساء

الجولة 16 - الزمالك × نادي زد - استاد القاهرة 27 فبراير 8 مساء

الجولة 17 - إنبي × الزمالك - استاد المقاولون العرب 4 مارس 9 مساء