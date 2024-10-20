شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى: لا يفرق معنا اسم المنافس فى النهائى وجاهزون لجميع السيناريوهات والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي كأس السوبر المصري، عقب الفوز على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 - 4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وقال المثلوثي، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: تدربنا على ركلات الجزاء وكله توفيق من ربنا، حدث خطأ في استقبال هدف بيراميدز، لكننا نجحنا في العودة وهذا يظهر شخصية الزمالك، والتعادل كان عادلا لظروف المباراة وفي النهاية فزنا.

وأضاف: كل اللاعبين لا يفرق معها المنافس في النهائي وجاهزون لجميع السيناريوهات، سيراميكا أو الأهلي الفريقان كبيران، أنا تحت أمر الزمالك في أي مركز وهذا هو شغلي وأتمنى أكون عند حسن ظن الجماهير.