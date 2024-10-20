شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى: لا يفرق معنا اسم المنافس فى النهائى وجاهزون لجميع السيناريوهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأحد، 20 أكتوبر 2024 07:17 م
وقال المثلوثي، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: تدربنا على ركلات الجزاء وكله توفيق من ربنا، حدث خطأ في استقبال هدف بيراميدز، لكننا نجحنا في العودة وهذا يظهر شخصية الزمالك، والتعادل كان عادلا لظروف المباراة وفي النهاية فزنا.
وأضاف: كل اللاعبين لا يفرق معها المنافس في النهائي وجاهزون لجميع السيناريوهات، سيراميكا أو الأهلي الفريقان كبيران، أنا تحت أمر الزمالك في أي مركز وهذا هو شغلي وأتمنى أكون عند حسن ظن الجماهير.
تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.
سجل لفريق بيراميدز كل من: كريم حافظ، عبد الرحمن مجدي، يوسف أوباما، باميلي، فيما أهدر مصطفى فتحي، وسجل للزمالك كل من: عبد الله السعيد، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، وأحمد سيد زيزو.
وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، قبل اللجوء لضربات الترجيح التى حسمها الزمالك، ليصعد للنهائى فى انتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا بعد قليل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز