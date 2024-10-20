شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: حسيت إن المباراة بتاعتنا بعد إلغاء هدف بيراميدز وننافس على كل الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، أن الزمالك فريق كبير وينافس على كل البطولات، بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

وقال محمد عواد، فى تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "بشكر ربنا على التوفيق فى المباراة وكذلك أشكر جماهير الزمالك على دعمنا طوال المباراة".

وأضاف: "طالعين من السوبر الأفريقي وبنلعب على كل البطولات ويمكن كنا لسه فى أجواء الاحتفال، ولكن بعد دخول الهدف الأول حسينا أننا المباراة كانت هتضيع مننا وقدرنا نرجع للمباراة نمشى فيها زى ما إحنا عاوزين ورجعنا للمباراة".

وتابع: "إلغاء هدف بيراميدز الثانى بداعى التسلل حسيت إن ربنا عاوزنا نفوز بالمباراة وبشكر كل اللاعبين على مجهودهم وإن شاء الله نتوج بهذا اللقب".

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

سجل لفريق بيراميدز كل من: كريم حافظ، عبد الرحمن مجدي، يوسف أوباما، باميلي، فيما أهدر مصطفى فتحي.

وسجل للزمالك كل من: عبد الله السعيد، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، وأحمد سيد زيزو.

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري ، قبل اللجوء لضربات الترجيح التى حسمها الزمالك، ليصعد للنهائى فى انتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا بعد قليل.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

تاريخ الزمالك فى السوبر المصري

وكان الزمالك أول المتوجين بلقب السوبر المصري بعدما حصد لقبي 2001 و2002.

ومنذ نسخة 2002 غاب الزمالك عن التتويج باللقب لمدة 15 عاما حتى فاز بنسخة 2017 ثم 2020.

وحقق الفارس الأبيض اللقب أربع مرات مقابل خسارة نهائي السوبر سبع مرات آخرهم في 2022.

وغاب الزمالك عن المشاركة في آخر نسختين من البطولة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مايو 2023 ليتم حرمانه من النسخة التالية وفقا للائحة.

كان الفارس الأبيض صاحب أول لقب من البطولة عندما فاز على غزل المحلة في 2001 بهدفين مقابل هدف.

كما توج بالنسخة الثانية من السوبر المصري في 2002 على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد.

وفي المشاركة الثالثة والرابعة، خسر الزمالك من الأهلي بركلات الترجيح 3-1 في 2003، ثم خسر من المقاولون العرب في 2004 بنتيجة 4-2.

وعاد الزمالك للمشاركة في نسخة 2008 أمام الأهلي وخسر 2-0، قبل أن تأتي المشاركة السادسة في 2014، وخسر من الأهلي بركلات الترجيح 5-4.

المشاركة السابعة للزمالك كانت في 2015 وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واستعاد اللقب من جديد في نسخة 2016، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 3-1.

وخسر الزمالك اللقب في مشاركته التاسعة في 2018 بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وفي 2019 فاز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، قبل أن يخسر في 2021 من الأهلي بهدفين نظيفين.