شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى نهائى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 07:30 م

نجح الزمالك في التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري 2024 عقب تخطيه عقبة بيراميدز في نصف النهائي، وكانت المباراة جمعت الفريقين، مساء الأحد، وذلك على استاد "آل نهيان" في دولة الإمارات.

تقدم بيراميدز في النتيجة عبر إبراهيم عادل، وذلك في الدقيقة 14، وتمكن الزمالك من تعديل النتيجة بواسطة التونسي سيف الدين الجزيري بالدقيقة 41.

وتأهل الزمالك إلى النهائي عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

وشهد الشوط الثاني إهدار ركلة جزاء لمصلحة بيراميدز أضاعها لاعبه رمضان صبحي. وبنهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، لحسم هوية المتأهل إلى النهائي. وحسم الزمالك التأهل بركلات الترجيح في سيناريو مشابه تماماً لذلك الذي شهد فوزه على غريمه الأهلي في كأس السوبر الأفريقي خلال الشهر الماضي. الزمالك كان أيضا متأخرا في النتيجة أمام الأهلي، حتى تعادل ثم حقق اللقب بركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى نهائى السوبر المصري

وسيلتقي الزمالك مع المتأهل من نصف النهائي الآخر الذي سيلعب أيضا اليوم بين الأهلي وسيراميكا.

وستلعب المباراة النهائية للبطولة فى الثامنة مساء يوم الخميس المقبل في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

القناة الناقلة لنهائى السوبر المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة نهائى كأس السوبر المصري الخميس المقبل كما تذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.