شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على سمنود 3-0 استعدادا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 07:28 م

تغلب فريق غزل المحلة على نظيره سمنود بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريق المحلاوي للدوري الممتاز.

وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهة قوية للفريق المحلاوي أمام الدراويش على استاد الإسماعيلية في الأسبوع الأول من الدوري.

ويعود غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.

أقام الفريق المحلاوي 6 معسكرات خارجية بالإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية، خلال مرحلة الاستعداد للدوري.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.