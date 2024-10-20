الزمالك ينتظر الفائز من الأهلى وسيراميكا فى نهائى السوبر الخميس

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ينتظر فريق الزمالك الفائز من مباراة الأهلى وسيراميكا التى تنطلق بعد قليل لمواجهته فى نهائى بطولة السوبر المصري فى الإمارات الخميس المقبل.

نجح فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، فى التأهل للمباراة النهائية لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي فى نصف نهائي بطولة السوبر المصري، ليضرب موعداً مع الفائز من مباراة الاهلى وسيراميكا التى تنطلق بعد قليل.

سدد لبيراميدز فى ركلات الترجيح كل من: كريم حافظ وعبد الرحمن مجدى ويوسف أوباما وماييلى، فيما أهدر مصطفى فتحى.

وسدد للزمالك فى ركلات الترجيح كل من: عبد الله السعيد وحمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد وناصر منسى وأحمد سيد زيزو.

موعد المباراة النهائية للسوبر المصري

ويلتقي الزمالك الخميس المقبل مع الفائز من مباراة الأهلى وسيراميكا التى تنطلق اليوم على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر، وفيها ينتظر بيراميدز مع الخاسر من مباراة الأهلى وسيراميكا.

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيم منها 21 نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 22، وحتى النسخة رقم 20 أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من النسخة الماضية رقم 21، والتي أقيمت في ديسمبر 2023، أقيمت البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة، وتقام نسخة هذا العام بين أربعة أندية، الأهلي بطل الدوري وبيراميدز بطل كأس مصر وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفريق تختاره اللجنة المنظمة، ووقع الاختيار على نادي الزمالك.



التقى الأهلي مع سيراميكا مرة واحدة في كأس السوبر المصري، حيث لعب الفريقان في نفس الدور نصف النهائي بالنسخة الماضية، وفاز الأهلي بهدف أحرزه جوستيك أرثر لاعب سيراميكا في مرمى فريقه، ووصل للنهائي وفاز بالبطولة بعد تغلبه على مودرن سبورت 4-2، عندما كان اسمه مودرن فيوتشر.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة أربع عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.