شكرا لقرائتكم خبر عن نادى 6 أكتوبر يصدر بيانا بشأن إصابة لاعبى فريق الدراجات فى حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي، بيانا بشأن تعرض فريق دراجات النادي لحادث سير أثناء أدائهم التدريب، حيث أسفر الحادث عن نقل 7 لاعبين إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وجاء بيان نادي 6 أكتوبر كالتالي:

السيدات والسادة الأعضاء نعلمكم بأنه قد تعرض فريق دراجات النادي لحادث سير أثناء أدائهم التدريب.

وأسفر الحادث على نقل 7 لاعبين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ويتابع الأستاذ الدكتور/ عبد اللطيف الصبحي رئيس مجلس الإدارة والسيد الدكتور/ هشام الجيوشي نائب رئيس مجلس الادارة والسيد اللواء/ وليد طاهر المدير التنفيذي وبعض أعضاء المجلس والنشاط الرياضي بالكامل اللاعبين المصابين وحالتهم أولا بأول.

وتم تحرير محضر بمعرفة المصابين والنادي ضد السائق المتهور الذي قام باصطدام اللاعبين أثناء تدريبهم، وسوف يتابع النادي والإدارة القانونية جميع الإجراءات المختصة السرعة القبض على الجاني.

ونسأل الله الشفاء العاجل لجميع اللاعبين.

كما نؤكد لحضراتكم بأهمية النادي القصوي ونتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع أفراد الفريق.

ومنذ اللحظة الأولى هناك متابعة شخصية من رئيس النادي ومتواجد بالمستشفى مع اللاعبين وحتى الآن للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة حالتهم والإجراءات اللازم لتحسنهم وتخطي مرة الخطر، برجاء الدعاء لهم جميعا بالشفاء العاجل.

إلهي أذهب البأس رب الناس، يا رب اشفهم وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، يا رب أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيهم وتمدهم بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".