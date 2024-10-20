شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى والشحات ووسام ومروان عطية على دكة الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 07:14 م

وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى كل من: محمد الشناوى ووسام أبو على ويوسف أيمن وأحمد نبيل وكوكا ومروان عطية وعمرو السولية ورضا سليم وحسين الشحات ومحمود كهربا على دكة البدلاء فى مباراة سيراميكا التى تنطلق بعد قليل فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري.

يلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز بطل كأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

مباراة السوبر الليلة سوف تكون المباراة العاشرة بين الفريقين، والثانية ضمن كأس السوبر المصري، إذ تلاقى الفريقان في مباراة وحيدة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

توج الأهلي بكأس السوبر لأول مرة في 2003 وآخر مرة في 2023، وبينهما جمع ألقاب نسخ 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018 و2021 و2022.