شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات اليوم فى الجولة الثالثة.. دجلة متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

اعتلى فريق وادى دجلة صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات اليوم الأحد، فى افتتاح الجولة الثالثة برصيد 7 نقاط، متفوقا على المقاولون العرب صاحب الوصافة بـ6 نقاط فى انتظار لباقى مباريات الجولة التى ستلعب غدا.

ترتيب دوري المحترفين بعد مباريات اليوم فى الجولة الثالثة:

1 وادي دجلة 7 نقاط

2 المقاولون العرب 6 نقاط

3 وي 5 نقاط

4 أبو قير للأسمدة 4 نقاط

5 لافيينا 4 نقاط

6 كهرباء الإسماعيلية 4 نقاط

7 ديروط 4 نقاط

8 الترسانة 4 نقاط

9 بروكسي 4 نقاط

10 أسوان 4 نقاط

11 السكة الحديد 4 نقاط

12 القناة 3 نقاط

13 سبورتنج 3 نقاط

14 بلدية المحلة 3 نقاط

15 منتخب السويس 3 نقاط

16 راية نقطتين

17 بترول أسيوط نقطة

18 طنطا بدون نقاط

19 الداخلية بدون نقاط

20 المنصورة بدون نقاط

حقق فريق وادى دجلة فوزا صعبا على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى المحترفين.



افتتح وادى دجلة التسجيل عن طريق كوبينا، قبل أن يتعادل أحمد عادل لأبو قير للأسمدة، وتقدم على حسين بالهدف الثانى لوادى دجلة، لينتزع ثلاث نقاط غالية وضعت الفريق فى صدارة ترتيب دورى المحترفين فى انتظار باقى مباريات الجولة.



وفى مباراة ثانية، نجح كهربا الإسماعيلى فى تحقيق فوزه الأول فى دورى المحترفين بهدفين نظيفين على المنصورة، جاءت عن طريق الثنائى كريم أشرف وعبد الله مارادونا، ليرفع كهرباء الإسماعيلية رصيده لـ4 نقاط، فيما بقى المنصورة بدون نقاط من 3 مباريات.



وحقق منتخب السويس مفاجأة كبرى بالفوز على الداخلية بهدف نظيف فى عقر داره، بهدف جاء عن طريق ديوب ماجيت، ليحصد منتخب السويس أول 3 نقاط فى مشواره، بينما ظل الداخلية بدون نقاط.



وفاز فريق وى على بلدية المحلة بهدفين نظيفين فى المحلة، جاءت عن طريق محمود مسعود وعبد الرحمن فؤاد، ليحقق وى أول انتصاره فى البطولة ويصل لـ5 نقاط، بينما توقف رصيد بلدية المحلة بـ3 نقاط من مباراتين.



وحسم التعادل السلبى مواجهة السكة الحديد وراية، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع السكة الحديد رصيده إلى 4 نقاط، فيما رفع راية رصيده إلى نقطتين.