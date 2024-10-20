شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى: توقعت الصعود إلى نهائى السوبر بعد إهدار بيراميدز ركلة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

عبر التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على بيراميدز والصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، رغم أن الجو كان حارا والرطوبة كانت عالية، ولكن كنا في قمة تركيزنا حتى آخر دقيقة وتمكننا من الفوز في المباراة.

وقال الجزيري في تصريحات لقناة الزمالك: "هناك أمور علينا إصلاحها وأمور جيدة سنكمل عليها، ومحبة الناس شيء من عند الله وأتمنى نستمر في إسعادهم وتحقيق مزيد من الإنجازات".

وأضاف: "بعد إهدار ركلة الجزاء لبيراميدز توقعت أن نفوز في المباراة، وهو ما حدث بالفعل، ونحمد الله على الفوز باللقاء".

وتابع: "الروح والحالة في فريق الزمالك رائعة وعلينا الحفاظ عليها، وعندما تصفي نيتك يتم تكريمك من الله".

واختتم سيف الجزيري حديثه قائلا: "نتمنى المزيد من التتويج بالألقاب وألا نخيب ظن جمهور الزمالك".