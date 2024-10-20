شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: تشكيل الأهلى فيه لخبطة فى الملعب وكنت أتمنى مشاركة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

علق عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، على تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وقال متعب عبر قناة أون تايم سبورت: تشكيل الأهلي به تغييرات كبيرة جداً ومتعجب لماذا لم يضع كهربا ولا أعلم من هو المهاجم هل طاهر أم بيرسي تاو، في لخبطة في الملعب.

من جانبه قال عصام الحضري نجم الكرة المصرية السابق: أعتبر أي مباراة بطولة، واللاعب يجب أن يستعد نفسياً ومعنوياً، وأتمنى أن تكون المواجهة رائعة، الأهلي لديه دوافع بعد خسارة السوبر الأفريقي وسيراميكا لديه دوافع أيضاً.

وأضاف: ركلات الجزاء هي ضربات الحظ وكل حارس يختلف عن الآخر وهذه مباراة لاعبين وحارس مرمى والذي استعد بشكل جيد هو الذي سيفوز، مباراة اليوم صعبة رغم اسم الأهلي الكبير الذي يسعى لمصالحة جماهيره ولا يمكن توقع الفائز من اللقاء.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز بطل كأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

مباراة السوبر الليلة سوف تكون المباراة العاشرة بين الفريقين، والثانية ضمن كأس السوبر المصري، إذ تلاقى الفريقان في مباراة وحيدة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

توج الأهلي بكأس السوبر لأول مرة في 2003 وآخر مرة في 2023، وبينهما جمع ألقاب نسخ 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018 و2021 و2022.