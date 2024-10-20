شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ذهبية للأهلي فى السوبر المصري قبل مواجهة سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الأهلي مع سيراميكا باستاد محمد بن زايد، فى الثامنة مساء اليوم في نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري للموسم الحالي.

الأهلي في النسخة الحالية يشارك للمرة الـ19 في السوبر المصري، حقق اللقب 14 مرة ( 7 في الوقت الأصلي - 4 في الوقت الإضافي - 3 عن طريق ركلات الترجيح )، وخسر اللقب 4 مرات أمام الزمالك مرتين – طلائع الجيش – حرس الحدود.

وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفا عن طريق 17 لاعبا بالفريق، بالإضافة إلى هدف ذاتي سجله الغاني جاستيس أرثر لاعب سيراميكا.

هدافو الأهلي : عبد الله السعيد 3 أهداف - حسين الشحات (هدفين) - محمد ابو تريكة (هدفين) - جونيور اجايى(هدفين) - وائل جمعة - شادى محمد- محمد بركات - معتز اينو- محمد ناجى جدو - مؤمن زكريا - وليد ازارو - برونو سافيو - كريم فؤاد -على معلول- محمود كهربا - انطوني موديست - كريم فؤاد

واستقبلت شباكه 10 أهداف.

موسم 2003/2004 حقق اللقب الأول بالفوز على الزمالك 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل 0-0

موسم 2005/2006 حقق اللقب الثانى بالفوز على انبى 1-0 بهدف وائل جمعة فى الوقت الاضافى

موسم 2006/2007 حقق اللقب الثالث بالفوز على انبى 1-0 بهدف محمد ابو تريكة فى الوقت بدل الضائع

موسم 2007/2008 حقق اللقب الرابع بالفوز على الاسماعيلى 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل 1-1 و سجل للاهلى وقتها شادى محمد

موسم 2008/2009 حقق اللقب الخامس بالفوز على الزمالك 2-0 بهدفى محمد بركات و معتز اينو

موسم 2010/2011 حقق اللقب السادس بالفوز على حرس الحدود 1-0 بهدف محمد ابو تريكة

موسم 2012/2013 حقق اللقب السابع بالفوز على انبى 2-1 بهدفى عبد الله السعيد و محمد ناجى جدو

موسم 2014/2015 حقق اللقب الثامن بالفوز على الزمالك 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 0-0

موسم 2015/2016 حقق اللقب التاسع بالفوز على الزمالك 3-2 بأهداف عبد الله السعيد هدفين و مؤمن زكريا

موسم 2017/2018 حقق اللقب العاشر بالفوز على المصرى 1-0 بهدف وليد ازارو

موسم 2018/2019 حقق اللقب الحادى عشر بالفوز على الزمالك 3-2 باهداف جونيور اجايى هدفين وحسين الشحات

موسم 2021/2022 حقق اللقب الثانى عشر بالفوز على الزمالك 2-0 بهدفى برونو سافيو و كريم فؤاد

موسم 2022/2023 حقق اللقب الثالث عشر بالفوز 1-0 على بيراميدز بهدف على معلول

موسم 2023/2024 حقق اللقب الرابع عشر بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف ذاتي سجله الغاني جاستيس أرثر لاعب سيراميكا في مرماه ، ليتأهل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ويفوز 4-2 سجل الأهداف محمود كهربا - حسين الشحات - انطوني موديست - كريم فؤاد.