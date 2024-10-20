شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يقترب من ضم حاوي الشرطة بعد تعطل انتقاله إلى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو نادي بتروجت من التعاقد مع محمد الغنيمي صانع ألعاب اتحاد الشرطة، من أجل تدعيم الفريق البترولي في الموسم الجديد بعد عودته للدوري الممتاز.

ويواصل الفريق الكروي الأول بنادي بتروجت تحت قيادة سيد عيد تدعيم الفريق بصفقات مميزة من دوري المحترفين والقسم الثاني استعدادآ للموسم الكروي الجديد بعد العودة لدوري nile والمقرر له نهاية شهر أكتوبر الجاري قبل غلق القيد الصيفي المقرر له 25 أكتوبر الجاري .

وكان الغنيمي قريبا من الانضمام لصفوف نادي الاسماعيلي بعد الحصول علي توقيعه منذ بدء فترة إعداد الفريق، إلا أن قرار الفيفا الخاص بإيقاف القيد أفسد صفقة انتقاله للعب بقميص الدروايش في الموسم القادم.



ويجيد حاوي الشرطة صاحب الـ25عاما في وسط الملعب وخاصة مركزي 6 و8، بجانب مركزه الأساسي كصانع ألعاب حيث يملك اللاعب

مهارات فنية وقوة في الالتحامات ودقة في التسديد ويلقبونه في ناديه بخليفه عب دالله السعيد نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك الحالي.

ويعد الغنيمي أحد ناشئين ناد فاركو وانتقل لنادي الشرطة في الانتقالات الشتوية الماضيةه قادما من نادي الو إيجبت، وخلال الدور الثاني لفت أنظار العديد من الانديه في الدوري الممتاز أبرزهم الاسماعيلي و بتروجيت والجونة وغزل المحلة وحرس الحدود ، إضافة إلى ناديي السكة الحديد والإنتاج الحربي من دوري المحترفين.