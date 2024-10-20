شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة يحدد 30 نوفمبر موعداً لانتخابات الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 05:40 م

حدد مسئولو اتحاد المصارعة 30 نوفمبر موعداً لعقد انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد خلال دورة انتخابية جديدة خلال السنوات الأربعة المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد بمخاطبة الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية لإخطارهم بموعد الانتخابات حتى يتم إرسال تفويضات حضور العمومية للمثلى الهيئات.

ووفقا للتصنيف الذى أعلنته اللجنة الأولمبية فإن الجمعية العمومية للمصارعة تضم 22 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت في العمومية، بخلاف 3 هيئات ليس لها حق الحضور.

ومن المنتظر ترشح هانى علام، ومحمد محمود على منصب الرئاسة حتى الآن، على أن يتقدم كلا منهما بأوراق ترشحه فور فتح باب الترشح وإعلان موعد الانتخابات.