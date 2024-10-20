شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن اللقب الخامس عشر فى السوبر المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 05:20 م

يواجه فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سيراميكا فى الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويبحث المارد الأحمر عن لقبه الخامس عشر فى كأس السوبر المصري بعدما توج باللقب لأول مرة في 2003 وآخر مرة في 2023، وبينهما جمع ألقاب نسخ 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018 و2021 و2022.

على مستوى المشاركات، فإن الأهلي يحتفظ كذلك بلقب الأكثر مشاركة عبر 18 مشاركة.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 11 مرة، حيث يتصدر قائمة الوصافة بـ7 مرات.

ويمتلك الأهلي رقماً قياسياً في بطولة السوبر المصري، لكونه هو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في المسابقة، برصيد 23 هدفاً.

والبرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، يعد هو الأكثر تتويجاً بلقب السوبر المصري برصيد 4 ألقاب.

ويأتي في صدارة اللاعبين الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر المصري، نجم النادي الأهلي السابق حسام عاشور، الذى حقق اللقب في 8 مناسبات من قبل.

وتشهد مباراة الأهلى وسيراميكا صراعا بين مدرستين كرويتين، الأولى المدرسة السويسرية، ويمثلها مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، والذى حقق نجاحات قوية مع النسور الحمر على مدار موسمين قادهم خلالها إلى حصد 9 ألقاب مختلفة وهى الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصرى 3 مرات ودورى أبطال أفريقيا مرتين والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

والمدرسة الوطنية ويمثلها أيمن الرمادي والذي يقود سيراميكا ونجح في صناعة فريق قوي وقيادته للتتويج بلقبين هما البطولتين الوحيدتين في مشوار الفريق بالكرة المصرية، ويرغب في تقديم مستويات قوية خلال مشاركته في البطولة باعتباره بطل كأس الرابطة.