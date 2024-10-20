شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يواصل التألق ويسجل للمرة الأولى فى الزمالك بعد هدف الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 05:03 م

واصل الدولي المصري إبراهيم عادل لاعب بيراميدز تألقه خلال الفترة الأخيرة بهز شباك الزمالك في كأس السوبر المصري.

وكان إبراهيم عادل سجل هدفًا عابرًا للقارات في المباراة السابقة مع منتخب مصر في مباراة موريتانيا بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وجاء هدف صاحب الـ23 عامًا مع "الفراعنة" بتسديدة من قبل منتصف الملعب، ليقود فريق المدرب حسام حسن لاستكمال انتصاراته في تصفيات أمم أفريقيا بعد الفوز 1-0. يذكر أن هدف إبراهيم عادل أحرز أول أهدافه في شباك الزمالك خلال مسيرته.

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة حالياً على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالتعادل بهدف لكل فريق.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين وأن كانت البداية الهجومية من جانب الزمالك الذي ضغط بقوة عن طريق الجزيري وناصر ماهر وزيزو ، قبل أن يأتي الرد من بيراميدز الذي نشط عن طريق لمسات مميزة من الثنائى رمضان صبحي وابراهيم عادل .

وفى الدقيقة 14 وصلت الكرة لرمضان صبحي مع تشتت دفاع الزمالك يمرر تمريرة مباغته الى إبراهيم عادل المتمركز داخل منطقة الجزاء وضعة بإنفراد بالمرمى ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وواصل الزمالك الضغط على مرمى أحمد الشناوي لإدراك التعادل مع محاولات هجومية مُتباعدة من بيراميدز الذي اعتمد في هجماته المُرتدة على سرعات الثلاثي ، رمضان صبحي وابراهيم عادل وصديق أيجولا.

وفى الدقيقة 40 ومن مرور رائع من ناصر ماهر من الجهة اليمنى ثم مرر تمريرة رائعة من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء وضعت سيف الدين الجزيري أمام المرمى الخالى بسبب الخروج الخاطئ لحارس بيراميدز ثم سدد الكرة سكنت الشباك.

تشكيل الزمالك وبيراميدز فى السوبر

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء ، محمد صبحي و جيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

بينما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي

أبطال السوبر المصري

وفاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

تاريخ الزمالك فى السوبر المصري

وكان الزمالك أول المتوجين بلقب السوبر المصري بعدما حصد لقبي 2001 و2002.

ومنذ نسخة 2002 غاب الزمالك عن التتويج باللقب لمدة 15 عاما حتى فاز بنسخة 2017 ثم 2020.

وحقق الفارس الأبيض اللقب أربع مرات مقابل خسارة نهائي السوبر سبع مرات آخرهم في 2022.

وغاب الزمالك عن المشاركة في آخر نسختين من البطولة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مايو 2023 ليتم حرمانه من النسخة التالية وفقا للائحة.

كان الفارس الأبيض صاحب أول لقب من البطولة عندما فاز على غزل المحلة في 2001 بهدفين مقابل هدف.

كما توج بالنسخة الثانية من السوبر المصري في 2002 على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد.

وفي المشاركة الثالثة والرابعة، خسر الزمالك من الأهلي بركلات الترجيح 3-1 في 2003، ثم خسر من المقاولون العرب في 2004 بنتيجة 4-2.

وعاد الزمالك للمشاركة في نسخة 2008 أمام الأهلي وخسر 2-0، قبل أن تأتي المشاركة السادسة في 2014، وخسر من الأهلي بركلات الترجيح 5-4.

المشاركة السابعة للزمالك كانت في 2015 وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واستعاد اللقب من جديد في نسخة 2016، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 3-1.

وخسر الزمالك اللقب في مشاركته التاسعة في 2018 بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وفي 2019 فاز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، قبل أن يخسر في 2021 من الأهلي بهدفين نظيفين.