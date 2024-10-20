شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مستحدثة ومغلظة فى لائحة الدورى الممتاز لأول مرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت لائحة العقوبات الخاصة بالدورى الجديد ، والتي أعلنتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات جديدة ومستحدثة لأول مرة، كما تم تغليظ بعض العقوبات لفرض الانضباط والالتزام في الملاعب، وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث.



وتطبق رابطة الأندية الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة بداية من الدورى الجديد ضمن مجموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة أن يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.

5 آلاف عقوبة الطرد المباشر



وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الكارت الأحمر بعد الإنذار الثانى قيمتها 2500 جنيه مع إيقافه مباراة واحدة، أما فى حالة الطرد المباشر يتم تغليظ الغرامة إلى 5 آلاف جنيه والإيقاف مباراتين مع زيادة المبلغ 2500 جنيه مع كل حالة طرد جديدة.

تغليظ عقوبة الصفع



وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات اعتداء لاعب على زميله المنافس فى الفريق الآخر أثناء مباريات الدورى الجديد، وتضمنت اللائحة أنه فى حالة الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة "بالركل أو الرأس أو اللكم أو الصفع" تتراوح عقوبة الإيقاف ما بين 3 و5 مباريات وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.

10 ملايين جنيه تكلفة الانسحاب



وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغليظ عقوبة انسحاب الأندية من مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم الكروى الجديد، حيث تم وضع بند فى اللائحة الجديدة يتضمن تغليظ عقوبة الانسحاب.



ووفقا للائحة، فإنه فى حال انسحاب الفريق قبل انطلاق المسابقة تكون الغرامة 5 ملايين جنيه، أما فى حال الانسحاب أثناء المسابقة تكون الغرامة 10 ملايين جنيه، وفى الحالتين يتحمل النادى المنسحب الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية، وعقود البث، والنفقات الأخرى المترتبة على المشاركة فى مباريات المسابقة قبل الانسحاب.



وخفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، عقوبة واقعة اخفاء الكرات فى مباريات الدورى الجديد لتصبح الغرامة 20 ألف جنيه على النادى الذى يثبت قيام مسئوليه باخفاء الكرات فى المباريات بهدف تعطيل اللعب، بعدما كانت الغرامة فى الموسم الماضى 50 ألفا.

الإيقاف سنة عقوبة التجاوز ضد الحكام



وتضمنت لائحة العقوبات الخاصة بالدورى المصرى الجديد موسم 2024 - 2025، عقوبات مغلظة فى حالة التجاوز مع الحكام وفى حالة دفع الحكم تكون العقوبة بالإيقاف من 4 لـ6 مباريات.



وتضمنت لائحة العقوبات الإيقاف لمدة 15 مباراة في بندين؛ الأول البصق على أحد الحكام أو مسئولي المباراة، والتاني حال الاعتداء على الحكم دون إصابته بشكل يمنعه من استكمال المباراة، لكن في حالة الاعتداء على الحكم وإصابته لدرجة تمنعه من استكمال المباراة تكون مدة الإيقاف سنة ميلادية.



ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.



وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.



وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة، من أجل وضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.