شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات جمعت الأهلي وسيراميكا قبل لقاء الليلة فى السوبر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا فى الثامنة ساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة اليوم الأحد في مباراة من العيار الثقيل بنصف نهائي كأس السوبر المصري ، المقرر أن يقام على الأراضي الإماراتية.

وتقابل النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا في 9 مناسبات مختلفة بجميع البطولات، حقق الأهلي الفوز فى 7 مواجهات، وتعادل في مباراتين، ولم يتلق أى هزيمة خلال المواجهات التي أقيمت بينهما. سجل الأهلى 20 هدفاً فى شباك سيراميكا بينما تلقت شباكه 4 أهداف، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الاهلى بأربعة أهداف مقابل هدف فى بطولة الدوري.

مباراة السوبر الليلة سوف تكون المباراة العاشرة بين الفريقين، والثانية ضمن كأس السوبر المصري، إذ تلاقى الفريقان في مباراة وحيدة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.