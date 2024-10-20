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شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات جمعت الأهلي وسيراميكا قبل لقاء الليلة فى السوبر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 20 أكتوبر 2024 04:40 م
يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا فى الثامنة ساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة اليوم الأحد في مباراة من العيار الثقيل بنصف نهائي كأس السوبر المصري ، المقرر أن يقام على الأراضي الإماراتية.
وتقابل النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا في 9 مناسبات مختلفة بجميع البطولات، حقق الأهلي الفوز فى 7 مواجهات، وتعادل في مباراتين، ولم يتلق أى هزيمة خلال المواجهات التي أقيمت بينهما.
مباراة السوبر الليلة سوف تكون المباراة العاشرة بين الفريقين، والثانية ضمن كأس السوبر المصري، إذ تلاقى الفريقان في مباراة وحيدة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.
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