شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يضغط بعد تقدم بيراميدز بهدف فى نصف نهائي السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك وبيراميدز المُقامة حالياً على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بتقدم بيراميدز بهدف إبراهيم عادل.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم مع الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا على لقب البطولة.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين وأن كانت البداية الهجومية من جانب الزمالك الذي ضغط بقوة عن طريق الجزيري وناصر ماهر وزيزو ، قبل أن يأتي الرد من بيراميدز الذي نشط عن طريق انطلاقات رمضان صبحي وابراهيم عادل ونجح الفريق السماوي في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 14 بعدما مرر رمضان صبحي كرة رائعة إلى إبراهيم عادل الذي أودعها ببراعة في شباك عواد ونشط الزمالك بعد الهدف لإدراك التعادل.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد عواد - محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك -زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - مصطفى شلبي – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".

ويجلس على دكة البدلاء في الزمالك كل من: محمد صبحي و جيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

فيما يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكوّن من: أحمد الشناوي -أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه وفيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي

ويُدير مباراة الزمالك وبيراميدز ، محمد معروف (حكم ساحة)، محمود أبو الرجال (مساعد أول)، هانى خيري (مساعد ثاني)، محمود ناجى (حكم رابع)، محمود عاشور (حكم فيديو)، عمر فتحى (مساعد حكم فيديو).

وفاز الأهلي بـ14 لقبا لـ بطولة السوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة، فيما يُعد الزمالك أول المتوجين بلقب السوبر المصري بعدما حصد لقبي 2001 و2002.

ومنذ نسخة 2002 غاب الزمالك عن التتويج باللقب لمدة 15 عاما حتى فاز بنسخة 2017 ثم 2020 وحقق الأبيض اللقب أربع مرات مقابل خسارة نهائي السوبر سبع مرات آخرهم في 2022 ، وغاب الزمالك عن المشاركة في آخر نسختين من البطولة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مايو 2023 ليتم حرمانه من النسخة التالية وفقا للائحة.