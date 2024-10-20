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صديق الأمس منافس اليوم.. 12 نجماً لعبوا للزمالك وبيراميدز قبل السوبر

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأحد، 20 أكتوبر 2024 03:00 م

يخوض فريقا الزمالك وبيراميدز مباراة قوية فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي اليوم الأحد بالإمارات، تحت شعار صديق الأمس منافس اليوم، بعد تواجد 12 لاعباً دافعوا عن ألوان الفريقين، ويسلط ”الخليج 365” الضوء عليهم في السطور التالية.

عمر جابر

البداية مع عمر جابر الذى انتقل في موسم 2018 إلى بيراميدز قادماً من نادي لوس أنجلوس الأمريكي  قبل أن يعود مرة أخرى إلى بيته الزمالك في موسم 2022.

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نبيل عماد دونجا

وقع نبيل عماد دونجا على عقود انتقال إلى الأسيوطى في 2016 قبل أن يتغير اسم النادى إلى بيراميدز وبعدها انتقل إلى القلعة البيضاء في 2022.

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عبد الله السعيد

انتقل عبد الله السعيد إلى بيراميدز في موسم 2019 قبل أن يوقع على عقود انتقاله إلى نادى الزمالك في يناير 2024.

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ناصر منسي

انتقل ناصر منسي إلى بيراميدز في موسم 2020 قادماً من طلائع الجيش على سبيل الإعارة قبل أن تنتهى الإعارة ويعود إلى فريقه مرة أخري في 2021 ثم حصل الفريق السماوى على خدماته بشكل نهائي في 2022 وقام ببيعه للبنك الأهلى ومنه انتقل للزمالك في 2023.

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أحمد الشناوى

رحل الحارس أحمد الشناوى عن الزمالك في 2013 وانتقل إلى المصري البورسعيدي وعاد للقلعة البيضاء مرة أخري في 2014 قبل أن يرحل مرة أخري في 2018 وينضم إلى بيراميدز.

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على جبر

رحل على جبر عن الزمالك في 2018 وانضم إلى وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة وعاد مرة أخري إلى القلعة البيضاء في نفس الموسم حيث قرر مسئولي النادى بيعه إلى بيراميدز.

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مصطفى فتحي

رحل مصطفى فتحى عن الزمالك في 2017 وانضم إلى التعاون السعودي قبل أن يعود إلى القلعة البيضاء في 2018 ثم رحل عن ميت عقبة في 2021 منضماً إلى سموحة ثم غادر إلى التعاون مرة أخرى ومنه إلى بيراميدز.

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أحمد توفيق

رحل عن الزمالك في 2018 وانضم إلى بيراميدز.

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محمود دونجا

رحل عن الزمالك في 2019 وانضم لبيراميدز في 2022.

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يوسف أسامة نبيه

رحل عن الزمالك في 2020 تخللها فترة إعارات قبل أن ينتقل إلى بيراميدز بشكل نهائي في 2023.

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يوسف أوباما

رحل عن الزمالك في 2024 منتقلاً إلى نادى بيراميدز.

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مروان حمدى

رحل عن الزمالك في 2022 وانتقل إلى بيراميدز 2024.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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