شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لبيراميدز أمام الزمالك فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 04:18 م

سجل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك بالدقيقة 14 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد آل نهيان بالإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي نصف بطولة كأس السوبر المصري.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء ، محمد صبحي و جيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

والتقى الزمالك وبيراميدز في 19 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع الزمالك أن يتفوق على بيراميدز فى 11 مباراة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

واستطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز فى مباراتين فقط خلال 19 مباراة خاضها أمام الفارس الأبيض، وسجل الزمالك 31 هدفًا، فيما سكن شباكه 17 هدفًا.