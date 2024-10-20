شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تعود الثلاثاء من المغرب بعد حصد برونزية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك من المغرب بعد غد، الثلاثاء، بعد حصد برونزية بطولة أفريقيا للأندية بالفوز على منتدى المغربى بنتيجة 35-25 فى مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وخسر فريق يد الزمالك فى نصف النهائى الجمعة أمام الأهلى بنتيجة 26-25 .

ونجح فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية على بطل إثيوبيا بنتيجة 50-16 قبل الفوز على الصداقة الكاميرونى 30-14 ، ليحقق العالم الكاملة بدور المجموعات بالفوز على المنتدى المغربى بنتيجة 32-21 ، قبل أن يهزم أديدجا البنينى بنتيجة 45-26 .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".