شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن اللقب الخامس فى السوبر المصري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، الأحد، باستاد آل نهيان فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي، فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن الفوز لخطف تذكرة العبور إلى نهائي البطولة، وانتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا التى ستقام في الثامنة مساءً.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا لـ السوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

وكان الزمالك أول المتوجين بلقب السوبر المصري بعدما حصد لقبي 2001 و2002.

ومنذ نسخة 2002 غاب الزمالك عن التتويج باللقب لمدة 15 عاما حتى فاز بنسخة 2017 ثم 2020.

وحقق الفارس الأبيض اللقب أربع مرات مقابل خسارة نهائي السوبر سبع مرات آخرهم في 2022.

وغاب الزمالك عن المشاركة في آخر نسختين من البطولة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مايو 2023 ليتم حرمانه من النسخة التالية وفقا للائحة.

كان الفارس الأبيض صاحب أول لقب من البطولة عندما فاز على غزل المحلة في 2001 بهدفين مقابل هدف.

كما توج بالنسخة الثانية من السوبر المصري في 2002 على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد.

وفي المشاركة الثالثة والرابعة، خسر الزمالك من الأهلي بركلات الترجيح 3-1 في 2003، ثم خسر من المقاولون العرب في 2004 بنتيجة 4-2.

وعاد الزمالك للمشاركة في نسخة 2008 أمام الأهلي وخسر 2-0، قبل أن تأتي المشاركة السادسة في 2014، وخسر من الأهلي بركلات الترجيح 5-4.

المشاركة السابعة للزمالك كانت في 2015 وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واستعاد اللقب من جديد في نسخة 2016، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 3-1.

وخسر الزمالك اللقب في مشاركته التاسعة في 2018 بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وفي 2019 فاز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، قبل أن يخسر في 2021 من الأهلي بهدفين نظيفين.