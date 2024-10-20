شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات واجتماعات لشرح التعديلات.. كيف استعدت لجنة الحكام للسوبر المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادات مكثفة للجنة الحكام باتحاد الكرة لبطولة السوبر المصرى التى تنطلق اليوم، الأحد، بمباراتى الزمالك مع بيراميدز، والأهلى مع سيراميكا فى نصف النهائى.

وحرص إبراهيم نور الدين، المدير الفنى للتطوير فى لجنة الحكام باتحاد الكرة، على الاجتماع بجميع الفرق المشاركة فى البطولة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا لشرح تعديلات قانون كرة القدم الجديدة قبل بطولة السوبر المصرى.

كما عقد محمد فاروق، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أكثر من اجتماع مع الحكام المصريين المكلفين بادارة المباراتين طالبهم بالتركيز الشديد فى اللقاء، واحتساب أى قرار دون تردد مع التأكيد على أن يكون للحكم شخصيته داخل الملعب .



نور الدين مع الأهلى



نور الدين مع الزمالك



نور الدين مع الأهلى



نور الدين فى سيراميكا

واستقرت اللجنة على طاقم مباراة الزمالك وبيراميدز كالتالى: محمد معروف (حكم ساحة)، محمود أبو الرجال (مساعد أول)، هانى خيري (مساعد ثاني)، محمود ناجى (حكم رابع)، محمود عاشور (حكم فيديو)، عمر فتحى (مساعد حكم فيديو).

بينما يضم طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا، أحمد الغندور (حكم ساحة) وأحمد حسام طه (مساعد أول) وشريف عبد الله (مساعد ثاني) وأمين عمر (حكم رابع)

وائل فرحان (حكم فيديو) والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).