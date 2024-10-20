7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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الأحد، 20 أكتوبر 2024 04:05 م

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، لجنة الحكام تطبق "التغيير الإضافي" فى مباريات الدوري بالموسم الجديد، أبو الوفا: مكافآت استثنائية لمنتخب الشاطئية للفوز بأمم أفريقيا.

لجنة الحكام تطبق "التغيير الإضافي" فى مباريات الدوري بالموسم الجديد

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سيراميكا في الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

نجح مجلس إدارة نادي حرس الحدود فى التعاقد مع موفوسي مهاجم أسيك الإيفواري في صفقة انتقال حر لتدعيم الفريق قبل بدء الموسم الجديد.

أعلنت الشركة الراعية للنادى الاهلى ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، القميص الثانى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، والذى جاء لونه أزرق قاتم مع أصفر.

تضمنت لائحة الموسم الجديد التى أعلنتها رابطة الأندية المصرية المحترفة كيفية اختيار وتحديد الفرق المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية، سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، خاصة بعد تغيير نظام المسابقة وإقامة النسخة الجديدة بشكل استثنائى.