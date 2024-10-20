شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى يقود هجوم بيراميدز فى مواجهة الزمالك بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 02:57 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف نهائي السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي