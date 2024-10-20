شكرا لقرائتكم خبر عن "عائلة لا تعرف إلا الانتصار".. شاهد "تيفو" جماهير الزمالك فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 04:03 م

رفعت جماهير الزمالك شعار "عائلة لا تعرف إلا الانتصار" قبل مواجهة براميدز فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات

التردد: 11861.

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء ، محمد صبحي و جيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

والتقى الزمالك وبيراميدز في 19 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع الزمالك أن يتفوق على بيراميدز فى 11 مباراة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

واستطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز فى مباراتين فقط خلال 19 مباراة خاضها أمام الفارس الأبيض، وسجل الزمالك 31 هدفًا، فيما سكن شباكه 17 هدفًا.



جماهير الزمالك