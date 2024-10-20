شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة سيراميكا فى السوبر الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره سيراميكا في الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويحتاج الأهلي للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره، كما أن الفوز ببطولة مهمة سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية قبل انطلاق الموسم الجديد، لاسيما أن المارد الأحمر خسر لقب السوبر الأفريقى أمام غريمه الزمالك بركلات الترجيح.

من جهته رفض مارسيل كولر فكرة الانشغال بمواجهة الفائز من الزمالك أو بيراميدز وتجاهل مواجهة سيراميكا، مؤكداً للاعبى الأهلى أن هذا أمرا خطيرا ولابد من التركيز فى مباراة سيراميكا أولاً، لأنها قوية والمنافس يقدم عروضا جيدة أمام الفرق الكبيرة، وحصد كأس الرابطة بما يعنى أنه فريق يمتلك أسلحة كروية كثيرة لذا لابد التركيز فى مواجهته جيداً.

وفي حال فوز الأهلي على سيراميكا ينتظر المتأهل من مواجهة نصف النهائي الثاني بين بيراميدز والزمالك، لمواجهته في المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 121 مباراة فاز فى 88 لقاءً وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 234 هدفا وتلقت شباكه 76، وخرج بشباك نظيفة فى 71 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صنداونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بتسع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.