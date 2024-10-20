شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف جنيه عقوبة عدم استلام جائزة رجل المباراة بالدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة بنداً فى لائحة العقوبات للموسم الجديد، يتضمن توقيع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه عقوبة عدم استلام جائزة رجل المباراة بالدورى الجديد.

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة، من أجل وضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.