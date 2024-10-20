شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق علي: الجودو النسائي على الطريق الصحيح وانتظروا ميدالية أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 03:11 م

أكد مرزوق علي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن الجودو النسائي المصري يسير على الطريق الصحيح بفضل التخطيط الجيد وتوفير الإمكانيات المطلوبة على كافة المستويات المادية والمعنوية.

وأوضح مرزوق علي أن مجلس إدارة الاتحاد وضع خطة طموحة فور توليه المسئولية في 2021، الهدف منها بناء جيل مميز من اللاعبات لديه القدرة على تحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج قاريا وعالميا وأولمبيا.

وأضاف رئيس اتحاد الجودو، أن منتخب مصر حاليا بات يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبات المميزات، سجلن حضورهن بقوة في البطولات القارية والعالمية، وحققن العديد من الإنجازات لعل أحدثها برونزية صفا سليمان في بطولة العالم للشباب بطاجيكستان.

وأكمل مرزوق: "مازلنا في طريقنا نحو تحقيق الهدف المنشود وهو حصد ميدالية أولمبية للجودو النسائي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ونعمل بأقصى جهد من أجل تحقيق الحلم".

وحقق الجودو النسائي المصري طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، من خلال ظهور جيل جديد من اللاعبات أصحاب القدرات المميزة، حققن نتائج جيدة في مختلف البطولات القارية والعالمية.